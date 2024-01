Leilão do fim do mundo: territórios quilombolas não foram sobrepostos por áreas adquiridas

Dos lotes de terra localizados próximos a territórios quilombolas e ofertados durante o mega leilão da Agência Nacional do Petróleo (ANP) , realizado na última quarta-feira, 13, no Rio de Janeiro, nenhum foi adquirido. Com a alcunha de “Leilão do fim do mundo” , o evento foi fortemente questionado por entidades socioambientais devido aos danos que a exploração pode causar à fauna, à flora e a comunidades locais.

“Esses blocos não foram comprados porque nós fizemos um estudo que demonstrava essa sobreposição, e aí a empresa que ia adquirir os blocos deixou de comprar por causa dessa sobreposição demonstrada por nós. Nós entramos também com uma ação civil pública, e isso gerou uma insegurança jurídica para a empresa”, conta a diretora-executiva do Instituto Arayara, Nicole Oliveira.

Ainda de acordo com Nicole, a sobreposição acontece não só quando os blocos entram em territórios de conservação, mas também pelo cerceamento dessas regiões, principalmente as que rondam comunidades indígenas.

“Os territórios indígenas não podem ter sobreposição direta aos blocos de exploração porque isso é motivo de exclusão e, por lei, não é possível. Mas os territórios indígenas têm um raio de influência direta de 8 km fora da amazônia e 10 km na amazônia que também não pode ser bloco de exploração. Tem vários blocos que foram afetados neste leilão que tinham sobreposição a essa área, o que não deixa de influenciar o território como um todo. Deixaram uma saidinha só ali, mas o restante do território foi cercado.”

Com pontos de exploração à venda também nos mares, a ONG aponta que o leilão representa um perigo para os ecossistemas marítimos e comunidades que sobrevivem deles, como as de pescadores. Ao todo, 14 áreas de preservação de corais estão sob risco de serem afetadas pela ação da ANP, algumas delas na divisa entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.

“Com a desculpa do desenvolvimento e de trazer riquezas, setores econômicos que já são estabelecidos, geram milhares de empregos e que muitos recursos entram para o Estado e para o País, vão deixar de existir porque sem coral não tem peixe”, alerta Nicole.

Com 193 blocos arrematados, os resultados do leilão têm sido lamentados por comunidades indígenas, quilombolas e entidades de defesa socioambiental. Isso porque, com a Oferta de Concessão Permanente, uma das modalidades inscritas no edital do leilão, as empresas podem demonstrar interesse nas áreas de exploração ao longo de todo o ano. Ou seja, mesmo os territórios que ainda não foram leiloados ainda podem ser vendidos.