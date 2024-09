Cutting e Bulking: o que é, como fazer, quais as diferenças e mais

Com a popularidade do universo fitness, algumas estratégias para adquirir massa muscular ou perder peso também ganharam espaço no dia a dia das pessoas.

As dietas cutting e bulking são exemplos disso. Apesar de serem mais comuns aos fisiculturistas, atletas de outros esportes estão aderindo às práticas. Conheça a diferença entre elas.

O que é cutting?

Com origem no termo ‘cut’ do inglês, que significa ‘corte’, cutting é uma dieta que tem foco na perda de peso, principalmente na eliminação de gordura.