Fortaleza sediará corrida infantil em outubro; veja detalhes

A cidade de Fortaleza será sede da 5ª edição da corrida infantil "Chinela, Menino!" em outubro deste ano. O evento, que será realizado no dia 12 do próximo mês, visa reunir crianças, pais e responsáveis em um ambiente descontraído e que incentive a prática esportiva.

Com início programado para às 06h no Quintal do Jóquei, localizado no North Shopping Jóquei, a corrida é voltada para crianças de 1 a 15 anos, com percursos adaptados para cada faixa etária. Ao todo, serão sete categorias, com distâncias variadas.