Caucaia: homem capota quadriciclo e invade comércio com veículo

Um homem capotou um quadriciclo de circulação restrita na noite desse sábado, 29, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso ocorreu na CE-090, por volta das 19 horas, segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Além de capotar o quadriciclo, o condutor invadiu, com o automóvel, a frente de um estabelecimento comercial. Uma coluna e parte de uma mureta foram destruídas na colisão. Imagens do local mostram parte do veículo, que estava tombado, dentro do imóvel.

Segundo relatos recebidos por O POVO, o homem dirigia o quadriciclo em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez. Em nota, a PMCE afirmou que o condutor passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu negativo.