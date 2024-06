Mulher é presa por estelionato suspeita de fazer empréstimos em nome de idoso

Segundo as investigações, a mulher teria se aproveitado da proximidade com a vítima para cometer o crime

Uma mulher de 40 anos foi presa nessa sexta-feira, 28, no município de Pacajus, a 53,34 km de Fortaleza, por estelionato. Ela é suspeita de fazer empréstimos no nome de um idoso.

Conforme as investigações, a mulher teria se aproveitado da proximidade com a vítima para cometer o crime.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), no entanto, não divulgou qual é a relação afetiva e/ou de parentesco entre a suspeita e a vítima.