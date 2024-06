Mulher denuncia descaso com ambulantes no festival junino do Eusébio

Comerciante denuncia que precisou andar quilômetros com as panelas na cabeça. Prefeitura lamenta o ocorrido, mas ressalta limite de horário para entrada

“Todo mundo andando com as panelas na cabeça porque não pode entrar”, denuncia uma vendedora ambulante em um vídeo que repercutiu nas redes sociais, onde ela reclama do tratamento dado pela empresa que organiza o festival “Eusébio Junino”, no município da Região Metropolitana de Fortaleza.

No vídeo divulgado nas redes sociais, a vendedora afirma que os ambulantes não tiveram acesso ao local onde as barracas para venda de alimentos ficam organizadas. De acordo com a comerciante, os veículos não estavam podendo entrar no local, sendo necessário carregar os produtos por mais de um quilômetro dentro do terreno onde acontece o evento.

“Nós chegamos aqui cedo, no horário que eles falaram que a gente podia entrar, até às quatro da tarde. Estamos aqui e não pudemos entrar com nosso carro para descarregar. Andamos quilômetros, acho que tem uns dois quilômetros que a gente anda com as panelas na cabeça. Humilhação!”, disse a vendedora.