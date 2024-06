Polícia Civil prende mais um suspeito pelo homicídio do prefeito de Granjeiro

Imagem de apoio ilustrativo. Todos os doze acusados de participar do crime foram presos Crédito: Divulgação/SSPDS

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou uma operação que resultou na prisão preventiva de um homem de 57 anos, acusado de ter assassinado o prefeito da cidade Granjeiro, João Gregório Neto. As equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizaram o alvo no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Crato, o suspeito é tio do ex-vice-prefeito do município de Granjeiro e está envolvido no homicídio do prefeito, que aconteceu em 24 de dezembro de 2019.