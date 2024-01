Ex-jogador cearense é morto a tiros em bar em Fortaleza

Vítima não tinha antecedentes criminais. João Mário Tavares da Silva fez parte do elenco que disputou o Campeonato Cearense 2007 pelo Ceará

Um ex-jogador de futebol foi morto a tiros em um bar na rua Eudes Cardoso, no bairro Messejana, en Fortaleza. A vítima conversava com amigos quando foi surpreendida por tiros que partiram de dentro de um automóvel. O caso foi registrado nesse sábado, 13.

Conforme O POVO apurou, o veículo era de cor branca. José Mário Tavares da Silva, de 34 anos, seria ex-jogador do Ceará Sporting Club e participou do elenco do time em 2007. À época tinha 18 anos de idade e atuava como volante.