Fortaleza tem aumento de 25% no número de vítimas de crimes sexuais em 2023

A quantidade de registros de 2023 foi a maior da série histórica dos dados, iniciada em 2015. Depois da Capital, a região com mais vítimas foi o Interior Norte, com 591, seguida do Interior Sul, com 545.

Em 2023, 2.154 pessoa s foram vítimas de crimes sexuais no Ceará . De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os crimes que compõem a estatística são estupro, estupro de vulnerável e exploração sexual de menores. Em Fortaleza , 616 vítimas foram registradas. Comparado a 2022, houve crescimento de 25% no Estado .

Segundo os dados disponibilizados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp-CE), 86,92% das vítimas são do gênero feminino. As mulheres são as mais vitimadas pela violência sexual em todas as regiões do Estado.

A cada dez vítimas, pelo menos sete eram menores de idade em 2023. Os crimes cometidos contra pessoas com menos de 18 anos somaram 1.612 registros. Desses, metade são crianças de até 12 anos (862 casos).

As segundas-feiras foram os dias da semana em que mais crimes ocorreram, em 17% dos casos. O turno da manhã, conforme as estatísticas, é quando acontecem a maior parte dos delitos.

Denúncias pela Lei Maria da Penha aumentaram 30% em 2023

Os números de violência doméstica em Fortaleza também aumentaram em comparação com 2022. Ao todo, 9.382 mulheres utilizaram a Lei Maria da Penha (11.340/2006) para denunciar agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais em 2023. Isso representa 30% a mais de denúncias de 2022.

No Ceará, 24.130 mulheres foram vítimas de violência doméstica no ano passado. O número foi o mais alto da série histórica iniciada em 2015. A maior parte das agressões ocorreram aos domingos e no turno da noite.