Torcedores do Ceará causam tumulto no Benfica e assustam moradores

Aeronaves da Ciopaer e policiais militares estiveram no local

Crédito: via WhatsApp O POVO

Torcedores ligados a torcidas organizadas do Ceará causaram tumulto na tarde deste sábado, 13, na avenida Treze de Maio e no entorno do bairro Benfica, em Fortaleza.

A confusão fez com que a Polícia fosse acionada. Aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) estavam no local acompanhando a multidão que corria. Moradores e pessoas que frequentavam estabelecimentos comerciais ficaram assustados com a confusão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um vídeo enviado ao O POVO mostra a correria e a presença de policiais militares no local. A ocorrência de tumulto seria relacionada a torcedores que foram acompanhar o treino do Ceará Sporting Club, no estádio Presidente Vargas (PV). O treino era aberto ao público.