PMCE apreende 35 tabletes de maconha no município de Caucaia

A droga foi encontrada durante ação ostensiva em um mangue da região. Ao todo, cerca de 20kg do entorpecente foram levados, entre tabletes e pacotes de suplemento

A ofensiva ocorreu durante um patrulhamento realizado pela PMCE no bairro Parque Soledade, quando policiais avistaram “pessoas em atividade suspeita entrando em uma região de mangue”. Não foram divulgadas informações sobre possíveis prisões no local.

Cerca de 20kg de maconha foram apreendidos durante a tarde da última quarta-feira, 23, em Caucaia , município da Região Metropolitana de Fortaleza , localizado a cerca de 20 km da Capital. Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a droga estava armazenada em 35 tabletes e um pacote de suplemento.

Os entorpecentes foram levados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na cidade, onde foi concluída a apreensão do material.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101-3360