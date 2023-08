Vagão de trem cargueiro do Maranhão pega fogo em Caucaia

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Ninguém ficou ferido

Um vagão de um trem cargueiro que vinha do Maranhão pegou fogo no município de Caucaia na manhã deste domingo, 20. O incidente aconteceu na rua Manoel Rodrigues, no bairro Capuan.

De acordo com o maquinista, o incêndio foi provocado após uma mangueira romper e causar um vazamento de óleo diesel. Nenhuma vítima foi registrada.

Após o registro das chamas, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado. Segundo o subtenete Cristiano Feitosa, ações primárias com o uso de extintores do trem foram essenciais para que os danos fossem mitigados.