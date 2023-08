Criança e adulto são baleados durante tiroteio em Caucaia

Crédito: via WhatsApp O POVO

Uma criança de 11 anos e um adulto de idade não informada foram baleados no bairro Marechal Rondon, no Distrito de Jurema, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na terça-feira, 22.

Conforme apuração do O POVO, as vítimas foram atingidas durante um tiroteio. Ambas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Potira.

Não há informações sobre a motivação do tiroteio ou confirmação de seria um caso de bala perdida. As investigações serão realizadas pela delegacia da área.