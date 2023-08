Carro do Ministério Público do Ceará é alvo de tiros em Caucaia

Um carro do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), sem identificação, que tinha como ocupantes um servidor público e um motorista, foi alvo de tiros, na última segunda-feira, 21, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

O MPCE afirma que os disparos não chegaram a atingir o veículo ou os ocupantes, que trafegavam pelo bairro Parque Leblon.

As informações são do MPCE, por meio do Núcleo de Segurança Institucional Inteligência do Ministério Público, o Nusit.