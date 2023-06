PF prende homem que adquiriu R$ 3 mil em notas falsas pelas redes sociais

O caso aconteceu em Caucaia e suspeito, que colaborou com informações, afirmou precisar do dinheiro para comprar coisas para a filha

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira, 27, um homem, de 27 anos, que recebeu uma encomenda com R$ 3 mil em cédulas falsas, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele confessou o crime e afirmou que precisava comprar coisas para sua filha.

A encomenda dos Correios, com notas falsas de R$ 50,00 e de R$ 100,00, tinha destino o local de trabalho do suspeito, no bairro Araturi, onde ocorreu o flagrante. Na ocasião, o celular dele foi apreendido.

Segundo a Polícia Federal, além de confessar o crime, o homem teria ainda colaborado com as investigações, informado aos policiais como havia adquirido o material ilícito por meio das redes sociais. As investigações devem continuar a fim de identificar outros envolvidos no crime.

O suspeito foi indiciado por crime de moeda falsa, que tem pena prevista de 3 a 12 anos. Ele se encontra à disposição da Justiça Federal.