Mulher desaparecida em Caucaia há dois dias é encontrada morta após vizinhos destelharem casa

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ela não possuía sinais de violência

Uma mulher de 56 anos de idade foi encontrada morta na própria residência após a vizinhança perceber o sumiço da moradora, que não dava notícias aos colegas e familiares há dois dias. Desde a quinta-feira, 15, as pessoas não conseguiam contactar a mulher, e o corpo dela foi achado no domingo, 18, no bairro Parque Soledade, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O POVO apurou com fonte da Polícia que os próprios vizinhos destelharam a casa e encontraram a vítima. Eles relataram que havia um forte odor no local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo não possuía sinais de violência. Somente após o laudo da Perícia Forense será possível confirmar as circunstâncias da morte, informa a Secretaria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar (PMCE) e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local.

Um procedimento foi registrado no 18º Distrito Policial. O POVO apurou que a mulher possuía problemas de saúde como diabetes.