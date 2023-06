Sine Caucaia oferta 208 vagas de emprego

O Sine Caucaia oferta 208 novas vagas de emprego para a população. A maior quantidade de vagas está sendo disponibilizada para a função de atendente de lojas e mercados, com 80 vagas disponíveis. Os interessados podem procurar o Sine Caucaia, localizado no prédio do Centro de Apoio ao Trabalho, Empreendedorismo e Qualificação (Cateq), no Centro, das 8 às 16 horas.

Veja algumas vagas disponíveis:

Açougueiro - 6 vagas

Ajudante de carga e descarga - 6 vagas

Analista Contábil - 1 vaga

Assistente Social - 1 vaga

Atendente Balconista (Vaga para Pessoa com Deficiência) - 2 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho - 1 vaga

Soldador - 4 vagas

Auxiliar de Cozinha - 2 vagas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para ter acesso às demais vagas, basta entrar no site do Cateq para obter mais informações. As vagas estão sujeitas a alteração, sendo preenchidas a qualquer momento.

Ao se candidatar, o interessado precisa estar com seu currículo atualizado, fotos 3x4 e documentos como RG, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.



Serviço - Sine Caucaia



Endereço: Rua 15 de novembro, 1478 - em frente ao Banco do Nordeste, no Centro

Horário de atendimento: Das 8 às 16 horas

Telefone para contato: (85) 9 9119 2989