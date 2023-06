11 pessoas são capturadas durante operação em Caucaia

Uma operação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na captura de 11 suspeitos de integrarem um grupo criminoso com atuação em Caucaia, na Região Metropolitana, nessa terça-feira, 22. Na ação, oito armas de fogo e mais de 300 munições foram confiscadas.

Os trabalhos contaram com o auxílio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). As ofensivas foram iniciadas assim que os agentes foram informados que havia suspeitos armados em uma área do bairro Parque Leblon.

Em meio à ofensiva, os militares confiscaram um fuzil calibre 556, um rifle calibre 22, quatro pistolas, duas armas artesanais, aproximadamente 367 munições de calibres variados, aparelhos celulares e entorpecentes.

Nove adultos, dois adolescentes e o material apreendido foram levados à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde a ocorrência foi registrada.

Na unidade da Polícia Civil do Ceará, os adultos, com idades entre 20 e 36 anos, foram autuados por integrarem organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

Os adolescentes, ambos de 16 anos, receberam registro de Ato Infracional Análogo aos crimes, com exceção da acusação de corrupção de menor.