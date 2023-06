Justiça acata denúncia do MPCE contra condutor de caminhão que colidiu com motociclista

Motociclista morreu no local. Justiça determinou o bloqueio do caminhão para futura indenização à família da vítima e a suspensão da permissão para dirigir do condutor

Crédito: Divulgação/Ministério Público do Ceará (MPCE)

A Justiça do Ceará, por meio da 1ª Vara Criminal de Caucaia, acatou, nessa terça-feira, 20, a denúncia feita pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo acidente de trânsito que resultou em uma morte no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O acidente aconteceu em julho de 2022, no quilômetro 401 da BR-020. De acordo com o MPCE, o condutor de uma caminhonete dirigia na contramão e, ao tentar fazer uma ultrapassagem, colidiu com um motociclista.

A vítima, Antônio Alves Paula do Nascimento, foi arremessada, caiu no canteiro central e morreu no local.

Na denúncia, o MPCE apontou que o caso se caracteriza como homicídio doloso, quando o indivíduo assume o risco devido à tentativa de ultrapassagem ter sido realizada em um trecho onde a manobra é proibida.

Em resposta, a Justiça determinou o bloqueio do veículo para futura indenização à família da vítima e acatou o pedido cautelar de suspensão da permissão para dirigir do réu, que poderá ir a júri popular.

"A medida cautelar requestada pelo Ministério Público, à toda evidência, mostra adequada ao caso, como uma forma de impedir que o agente pratique atos criminosos na direção de veículo automotor, assegurando-se a ordem público", aponta a decisão.

O condutor da caminhonete deverá responder às acusações no prazo de dez dias, e, por isso, O POVO opta por não publicar o nome dele.