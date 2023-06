Policial militar de folga é baleado após reagir a assalto no centro de Caucaia

Um policial militar de folga foi baleado nas costas após reagir a um assalto no centro de Caucaia, a 20,3 km de Fortaleza, por volta das 22h deste sábado, 3. O PM foi encaminhado para um hospital, onde segue em observação.

Após o ocorrido, os militares realizaram investigações na localidade e um dos suspeitos, identificado como Francisco Ednaldo de Sousa, 22, foi preso em flagrante. Um revólver calibre 38 que foi apreendido. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Em nota, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) disse que “está prestando total apoio e acompanhamento à recuperação do policial”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine