Caucaia: polícia descobre laboratório de drogas e prende um suspeito

Ocorrência no bairro Metrópole aconteceu na noite dessa quarta-feira, 24; vizinhos fizeram denúncia sobre local com fabricação e venda de entorpecentes

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) desativou nessa quarta-feira, 24, um laboratório de refino e venda de drogas. O caso ocorreu em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O imóvel, no bairro Metrópole, foi denunciado por vizinhos, que desconfiaram haver atividade de tráfico no local. Por volta de 23h30min, uma composição da PMCE chegou para averiguar as suspeitas.

Chegando perto da casa, os policiais avistaram, pela janela, um recipiente com pó branco e uma balança ao lado. Em outro cômodo da residência, identificaram uma pessoa.

Eles entraram no local e abordaram o suspeito, de 44 anos. Com ele foi encontrada munição calibre 38, mas o armamento em si não foi achado.

Na casa, os policiais encontraram cerca de 1,5 kg de cocaína, dividida em várias embalagens de tamanhos diversos. Outras substâncias, para diluir o entorpecente, também estavam no local, bem como porções de maconha e crack prontas para venda, mas em quantidades menores, e duas balanças, sendo uma de precisão.

O suspeito foi levado para a Delegacia Municipal de Caucaia, onde foi lavrada a prisão em flagrante, e os materiais foram apreendidos. A investigação foi transferida para o 23° Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

