Caucaia: mulher executada ao deixar filho na creche se ajoelhou pedindo para não morrer

Uma mulher identificada como Angela Cruz Braga, de 22 anos, foi morta a tiros no bairro Picuí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, nessa segunda-feira, 29. A vítima se ajoelhou e pediu para não morrer, no entanto foi executada, conforme O POVO apurou. Familiares apontaram que a mulher foi morta ao ser confundida com a irmã gêmea. As duas, além da semelhança física, também tinham tatuagens parecidas.

Conforme O POVO apurou, todos os dias Angela saía de casa para deixar o filho na creche. Na segunda-feira, 29, ela deixou a criança e foi surpreendida por duas pessoas em uma motocicleta, que efetuaram os disparos de arma de fogo.

Familiares apontam que Angela não possuía envolvimento com crimes e estava estudando, recentemente, para um concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A irmã dela seria o verdadeiro alvo da execução. A versão é apresentada por familiares que pediram anonimato.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.