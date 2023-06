Caucaia anuncia concurso público para diversos cargos; 500 vagas são para professores

A Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) anunciou a realização de concurso público com quase 1.800 vagas, sendo 500 apenas para professores. O anúncio, feito nessa quarta-feira, 31. Além de professores, enfermeiros, técnicos em enfermagem, médicos, porteiro, merendeira, vigias, guardas-municipais e motoristas serão igualmente contemplados.

A data de realização não foi divulgada, assim como o total exato de vagas para cada categoria.

O município ainda irá realizar os procedimentos para escolher a instituição que será responsável pelo certame. O último concurso público para a Prefeitura Municipal de Caucaia havia sido realizado em 2016, destinado ao preenchimento de apenas 401 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu estou na torcida para que todas essas vagas fiquem com os nossos cidadãos caucaienses. Com toda a transparência, nosso desejo é que o cidadão caucaiense possa servir o município", afirmou o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, em live no Instagram.