Suspeito de atirar em PM é preso em flagrante em Caucaia, no Ceará

A arma do policial chegou a ser roubada, mas recuperada em seguida. A vítima segue em atendimento em unidade hospitalar

Um homem suspeito de atirar em um policial militar durante um assalto na noite da sexta-feira, 3, foi preso em flagrante neste domingo, 4. As informações são da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), responsável pela prisão. O crime aconteceu no Centro de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a PM-CE, os suspeitos entraram em um carro para assaltar uma casa de apostas. Na ocasião, o policial militar, que estava de folga, reagiu. Ele foi atingido nas costas e socorrido a uma unidade hospitalar, onde segue em atendimento.

O homem preso foi identificado como Francisco Ednaldo de Sousa, de 22 anos, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. Conforme a PMCE, o homem informou ter escondido a arma de fogo do PM no matagal, onde o revólver foi encontrado.

Ele foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Conforme a PMCE, as diligências continuam no intuito de prender outros suspeitos.



Informações que possam ajudar as forças de segurança a prender outros suspeitos dessa ação criminosa podem ser repassadas por meio do 181 e do 190.