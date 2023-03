Cão é resgatado após ser levado por correnteza em Caucaia

Um cachorro que estava preso às margens de um córrego no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) no último domingo, 26 de março.

Segundo o homem que solicitou o salvamento, o animal, de 8 anos, teria sido arrastado pela correnteza de água do córrego, que costuma transbordar em épocas de chuva, e ficou preso às plantas.

Bombeiros conseguiram retirar o cachorro, que estava com frio e cansado. O CMBCE informou que, caso continuasse preso, ele teria vindo a óbito.

No momento, o cão, que não tinha até então um tutor identificado, está sob os cuidados do solicitante do resgate.

