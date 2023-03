Caucaia: Homem que transportava 10,5 kg de skunk em ônibus é preso

Um homem de 32 anos foi preso nessa segunda-feira, 6, ao ser flagrado transportando 10,5 kg de skunk, droga conhecida como “supermaconha”. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a inspeção rotineira de um ônibus estadual na BR-222, próximo de Catuana, localidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a PRF, o homem é natural de Teresina, no Piauí, e informou que estava transportando os dez tabletes do entorpecente entre dois estados do Nordeste. O destino final seria Fortaleza. Pelo transporte, ele seria recompensado financeiramente.

O homem já responde criminalmente por furto, adulteração de sinal identificador e uso de documento falso. Ele foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia e deve ser autuado por tráfico de drogas. O nome dele não foi divulgado.



