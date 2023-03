Teto de escola em Caucaia desaba e seis estudantes têm ferimentos leves

O teto da Escola de Ensino Integral e Médio José Alexandre, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, desabou e deixou seis estudantes com ferimentos leves. De acordo com as informações dos Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as vítimas já haviam sido retiradas do local quando a equipe chegou ao local.

Até a chegada da guarnição, o local foi isolado e as vítimas receberam atendimentos preliminares por equipes do Samu. Parte foi levada ao Instituto José Frota (IJF) e outra parte foi encaminhada ao Hospital Municipal de Caucaia para passarem por avaliações médicas.

Consequências das chuvas

Na cidade de Aratuba, na região do Maciço de Baturité, uma jovem de 21 anos e duas crianças foram vítimas de um deslizamento de terra em decorrência das chuvas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o temporal atingiu duas casas na cidade e outras quatro pessoas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.

