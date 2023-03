Assaltantes levam arma de PM em Caucaia

Um sargento da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) teve sua arma de fogo particular roubada nesta terça-feira, 7 de março, durante assalto no bairro Centro de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.



O oficial fazia a segurança da sede da Totolec no bairro quando foi abordado pela dupla de assaltantes que usavam capacetes. Os homens levaram uma pistola que pertencia ao policial e fugiram do local em um veículo não identificado.

A ocorrência foi gravada por câmeras de segurança no local que estão sendo utilizadas para identificar os suspeitos.



