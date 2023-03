Corpo de mulher assassinada a tiros é encontrado em Caucaia

Uma mulher foi encontrada morta próximo a trilhos no bairro Parque Albano, em Caucaia, na tarde deste domingo, 19. A vítima não foi identificada formalmente, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O corpo tinha marcas de disparos de arma de fogo. A ocorrência foi atendida por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para investigar o crime.

O caso será transferido para o Núcleo de Homicídio da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101 3360



