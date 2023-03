Nascimento de 70 tartarugas em extinção é registrado em Caucaia

Pela primeira vez, o Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) registrou o nascimento de 70 tartarugas em extinção da espécie Caretta Caretta, popularmente conhecida como tartaruga-cabeçuda. O registro aconteceu no último domingo, 12, na Praia do Cauípe, a cerca de 20,3 km de Fortaleza.



De acordo com Leandro Araújo, presidente do Imac, essa espécie não é frequentemente encontrada no município de Caucaia.

“Das quatro espécies de tartarugas que frequentam o litoral brasileiro, nós já conseguimos identificar no nosso litoral três dessas espécies: a tartaruga-de-pente, a tartaruga-cabeçuda e a tartaruga-verde. A única que não encontramos foi a tartaruga-de-couro”, explica o pesquisador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O nascimento de 70 tartarugas em extinção são registrados pela primeira vez pelo Imac, em Caucaia (Foto: Divulgação/Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac))



Na última temporada de desova — 2022/2023 — já foram registrados, até o momento, 73 ninhos de tartarugas em Caucaia, segundo Thiago Menezes, gerente de orla da Imac. Cinco desses ninhos eclodiram e resultaram no nascimento de 515 tartarugas.

Ainda de acordo com Leandro, dados do Projeto Tamar indicam que 3% a 6% das tartarugas nascidas chegam até a fase adulta. "Parece, para o público que não tem contato com a espécie, que são valores baixos, mas é uma estratégia de adaptação evolutiva importante. Esses animais estão aí,há milhões de anos nascidos, chegando à vida adulta. Parece pequeno, mas é o fluxo natural."

“A gente [do Imac] está fazendo aqui no município a redução da interferência humana para permitir que o ciclo natural aconteça. Caso nós não fizéssemos esse trabalho e a população tivesse o hábito de interferência no nascimento e remoção de ninhos, esse valor seria ainda melhor”, complementa Leandro.



O instituto também faz uma série de recomendações para o público. “Não se deve interferir, não se deve filmar [ou fotografar] o animal com luminosidade e, se ele for encontrado, não deve ser tocado de nenhuma forma”, alerta o presidente.

Caso ninhos ou encalhes de tartarugas sejam encontrados, é preciso entrar em contato pelo número de Whatsapp (85) 9 8108 0778.

Sobre o assunto Combate às arboviroses: oito postos de saúde abrem neste sábado, 25, em Caucaia

Caucaia realiza vacinação em domicílio para pessoas com comorbidades

Ambulatório da saúde do homem em Caucaia inicia atendimentos mensais

Clínica de radiologia pega fogo em Caucaia

Trabalhadores terceirizados do Hospital Municipal de Caucaia protestam contra atraso de salários

Tags