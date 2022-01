Caucaia realiza mutirão de vacinação infantil contra Covid-19 neste sábado, 29

A Secretaria da Saúde (Sesa) de Caucaia vai promover o primeiro mutirão de vacinação contra a Covid-19 para o público infantil neste sábado, 29, em oito pontos do município. A imunização vai se estender para as idades de 8 a 11 anos, e as crianças não cadastradas podem realizar o procedimento no próprio local de atendimento com auxílio de funcionários da Sesa.

LEIA MAIS | Covid-19: mais de 20 mil pessoas em Caucaia deixaram de tomar 2ª dose da vacina

Além dos dois pontos fixos já em funcionamento que oferecem vacinação infantil no município, localizados no pátio da Secretaria de Patrimônio, no Centro de Caucaia, e na Praça dos Esportes e Cultura (PEC), no bairro Araturi, o mutirão vai acontecer em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) da região. O funcionamento de todas elas será das 9 às 15 horas. São elas:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

- UBS Maria Firmino Mendes (D. Cotinha) - Centro;

- UBS José Rodrigues dos Santos - Tabuba;

- UBS Luiz Costa Oliveira - Capuan;

- UBS Sérgio Rodrigues Teixeira - Nova Metrópole;

- UBS Antonio J. P. Machado - Araturi;

- UBS Dr. Francisco Djalma Soares - Tabapuazinho.

Sobre o assunto Covid-19: Eusébio inicia vacinação de crianças de 6 a 11 anos com Coronavac

Fortaleza terá fim de semana de vacinação para crianças que perderam agendamento

Entenda as regras para uso e venda de autotestes para Covid-19 no Brasil

Covid: com tendência de estabilidade, Camilo renova decreto sem alterações



A vacinação para o público infantil segue de forma normal no domingo, 30, funcionando nos dois pontos fixos originais de vacinação, na Secretaria de Patrimônio e na Praça PEC, das 9 às 14 horas.

No ato de vacinação, tanto no mutirão quanto nos demais dias, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, sendo necessário apresentar Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Caucaia iniciou a imunização infantil no dia 19 de janeiro, para crianças entre 5 e 11 anos.

De acordo com a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Estrella Gurgel, mais de 260 mil primeiras doses (D1) dos imunizantes contra a Covid-19 já foram aplicadas no público em geral do município.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags