Covid-19: Eusébio inicia vacinação de crianças de 6 a 11 anos com Coronavac

Até o momento, um total de 1.333 doses pediátricas já foram aplicadas no Eusébio desde o início da vacinação do público infantil, que começou no dia 17 de janeiro

Nesta quinta-feira, 27, Eusébio iniciou a vacinação infantil contra a Covid-19 utilizando a vacina Coronavac. No total, 563 crianças entre 6 e 11 anos receberam a primeira dose (D1) do imunizante. Até o momento, 1.333 doses pediátricas já foram aplicadas na região, tendo sido utilizado também o imunizante da Pfizer.

De acordo com informações do secretário da Saúde do Eusébio, Josete Malheiros Tavares, o município espera receber uma nova remessa de imunizantes Coronavac e Pfizer pela Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará para uma nova chamada do público infantil, que deve acontecer neste sábado, 29.

Ainda, outras 52 doses da vacina Coronavac foram utilizadas para imunização de adolescentes e adultos nesta quinta, 27.

No total, 31 doses do imunizante foram aplicadas na repescagem da D1 para adolescentes e adultos, enquanto 21 adultos receberam a segunda dose (D2). Junto com o público infantil, 6.668 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas na população em geral do Eusébio neste ano.

Nesta quinta, 27, 1.064 pessoas foram imunizadas contra a doença no município.

A vacinação infantil no município, para crianças de 5 a 11 anos, foi iniciada no dia 17 de janeiro, no Shopping Eusébio.

"Começamos chamando as crianças de 11 anos. No sábado seguinte, 21, chamamos as de 10 e 11 anos. Nesta última terça, 25, de 9 a 11 anos, de acordo com as doses disponibilizadas. Com a liberação da Coronavac, descemos para crianças de 6 anos", explica o secretário.

Neste sábado, 29, além de continuar vacinando o público infantil, o município também vai ofertar vacinação de reforço para pessoas a partir de 18 anos que foram imunizadas com vacinas da Pfzer, AstraZeneca e Janssen há quatro meses, além de disponibilizar repescagem dos mesmos imunizantes para adolescentes de 12 a 17 anos e adultos.

Ainda, haverá agendamento da D2 para quem recebeu a D1 da Coronavac há 28 dias.

O secretário informou que a adesão à vacinação infantil poderia estar sendo melhor no município se não fossem os casos de crianças gripadas atualmente e a recusa de alguns pais de imunizarem os filhos.

"Em caso de teste positivo para Covid-19, é preciso esperar 30 dias para tomar a vacina. Se não for Covid e o teste for negativo, é preciso esperar três dias sem sintomas para ser vacinado", explica Josete.

Vacinas de rotina

O secretário da Saúde do Eusébio também informou que nessa quarta-feira, 26, 168 crianças, adolescentes e adultos receberam doses das vacinas de rotina, incluindo a da Febre Amarela. O acumulado de doses aplicadas neste mês de janeiro resulta em 1.496 pessoas vacinadas.

