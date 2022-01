Covid-19: mais de 20 mil pessoas em Caucaia deixaram de tomar 2ª dose da vacina

Mais de 20 mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose (D2) da vacina contra a Covid-19 em Caucaia, a 20,3 km de Fortaleza. A Prefeitura de Caucaia vem reforçando aos moradores do município a importância de se completar o esquema vacinal.

Em publicação nas redes sociais, a prefeitura salienta que completar o esquema vacinal é essencial para enfrentar o cenário pandêmico que se passa no Brasil e no mundo.

Além disso, reforça que indivíduos que tomam a segunda dose, mesmo contraindo o vírus, apresentam sintomas mais leves, o que mostra a eficácia da vacina.

Vale salientar que o município começou a aplicação da segunda dose desde março de 2021. O município adota o Saúde Digital, plataforma do Governo do Estado para cadastro e agendamento de vacinas contra Covid-19.

Para pessoas que estão com a segunda dose em atraso, a indicação é procurar o ponto fixo mais próximo, disponível de segunda a sábado, das 9 às 15h30min, nos endereços:



Grêmio, no Açude;

- Rubens Vaz, no Marechal Rondon;

- Icaraí Club, no Icaraí.

