Fortaleza terá fim de semana de vacinação para crianças que perderam agendamento

No sábado o atendimento acontece no Centro de Eventos e em mais 10 postos de saúde. No domingo será apenas no Centro de Eventos

Fortaleza terá fim de semana de vacinação para crianças de 5 a 11 anos que perderam agendamento. A repescagem acontecerá no sábado, 29, no Centro de Eventos do Ceará, de 9h às 17h, e em mais dez postos de saúde da Capital, de 9h às 16h. No domingo, 30, o atendimento será apenas no Centro de Eventos, entre 9h e 17 horas. Haverá também atendimento de novos agendamentos do público infantil.

Documentos necessários para vacinação:

- Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte.

Crianças com comorbidades:

- Terão que apresentar, além dos documentos de identificação, o atestado, relatório ou prescrição médica indicando o motivo para a priorização da vacina. Será necessário levar a cópia do documento comprobatório da comorbidade ou deficiência permanente para ser entregue aos vacinadores no ato da aplicação.

A Prefeitura alerta que crianças positivadas para Covid-19 só devem se vacinar 30 dias após o início dos sintomas ou do resultado positivo em casos de assintomáticos. Se for um quadro de síndrome gripal, o prazo para receber o imunizante é de 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Locais de atendimento repescagem infantil:

Sábado (29/01)

Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Regional de Saúde I

Posto de Saúde Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga)

Posto de Saúde Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Posto de Saúde Dr. Zenirton Pereira da Silva (R. José Roberto Sáles, 475 - Barra do Ceará)

Regional de Saúde II

Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)

Regional de Saúde III

Posto de Saúde Licínio Nunes de Miranda (Rua 06, S/N - Quintino Cunha)

Posto de Saúde Sobreira Amorim (Rua Des. Luís Paulino, 190 - Jóquei Clube)

Regional de Saúde IV

Posto de Saúde José Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N - Itaoca)

Regional de Saúde V

Posto de Saúde Dr. Pontes Neto (Rua 541, nº 150 - 2ª etapa - Conj. Ceará)

Regional de Saúde VI

Posto de Saúde Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro, 1480 – Boa Vista)

Posto de Saúde Waldo Pessoa (Rua Cap. Hugo Bezerra, 75 - Barroso)

Domingo (30/01)

Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

