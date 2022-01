Caucaia inicia vacinação contra Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos

Público de 11 anos começou a ser imunizado contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer nesta quinta-feira em Caucaia

O município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), iniciou a imunização de crianças entre 5 e 11 anos nesta quinta-feira, 19. Para a imunização, a Prefeitura frisa que o público infantil deve estar cadastrado e agendado na plataforma Saúde Digital, do Governo do Estado.

Conforme a gestão, os pais e responsáveis devem ficar atentos ao site e redes sociais da Prefeitura de Caucaia para garantirem o agendamento da vacinação, sempre que um novo lote de vacinas estiver à disposição.

A administração municipal destaca que, diferente da vacinação para o público adulto, "o Governo do Estado do Ceará exige o cadastro do público infantil como pré-requisito para o envio de doses para os municípios".

A primeira criança a se vacinar no municípios foi Sofia Ferreira, de 11 anos: "Peça a sua mamãe e seu papai para se vacinar para não pegar coronavírus". "Nós pais temos a responsabilidade de vacinar os nossos filhos para que eles fiquem protegidos, e assim proteger toda a sociedade", defendeu o servidor público Mário Régis, que levou o filho, Mário Elísio, para a primeira dose.

A Secretaria de Saúde de Caucaia (SMS) fez uma decoração especial nos pontos-fixos de vacinação para receber as crianças. Segundo Estrella Gurgel, Coordenadora da Imunização, a pasta montou um "ambiente lúdico para a criança passar o tempo de vacinação de forma agradável", com contação de histórias, distribuição de bombons e pipocas

Em Fortaleza, imunização dessa faixa etária começou no sábado, 15, com 200 crianças agendadas para o Centro de Eventos. Os municípios de Crato e Barbalha, localizados na região do Cariri, iniciaram a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 10 e 11 anos de idade nesta segunda-feira, 17.

Vacinação em Caucaia

Os dois procedimentos, cadastro e agendamento, devem ser feitos através da Plataforma Saúde Digital, através do link https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br .

Dúvida ou pedido de informação: ligar para o telefone 0800 275 1475.

