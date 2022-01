Cabeça humana é encontrada em avenida de Caucaia, na Região Metropolitana

O restante do corpo ainda não foi encontrado.

Uma cabeça humana foi encontrada na manhã desta quinta, 6, dentro de uma sacola, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Caso foi registrado no meio da avenida da Integração, no Picuí.

A Polícia Militar foi acionada e em seguida a Polícia Civil esteve no local. A cabeça é de uma vítima do sexo masculino, está sem orelhas e com diversas lesões. A vítima aparenta ter sido torturada.

O restante do corpo ainda não foi encontrado

