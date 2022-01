Em Fortaleza, quatro pessoas são presas portando armas e uma granada

Uma equipe Bope foi acionada para fazer a remoção em segurança do material explosivo

Quatro pessoas foram capturadas na noite desta quarta-feira, 5, portando armas de fogo e artefatos explosivos. A ação ocorreu na av. Doutor Theberge, nas proximidades do bairro Carlito Pamplona. Com os elementos, os agentes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) encontraram três armas e uma granada.

Os apreendidos estariam organizando uma chacina no bairro Colônia (Foto: Redes Sociais/Reprodução)



Os suspeitos seriam residentes do bairro Pirambu. Os explosivos foram localizados no carro usado por eles, em baixo dos acentos. Segundo informações preliminares, os capturados estariam orquestrando uma possível chacina no bairro Colônia, também na Capital.

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionados para fazer a retirada dos artefatos explosivos do local de forma segura.

O POVO entrou em contato através de e-mail com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Estado e aguarda mais informações sobre o caso.

