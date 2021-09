Uber dos ônibus: startup traz ao Ceará transporte rodoviário por fretamento

A startup Buser, de transporte rodoviária, passa a conectar, a partir desta quarta-feira, 1º de setembro, 18 pares de cidades em território cearense. A expectativa é transportar mais de 5 mil passageiros no Estado só em dezembro, passando de 80 mil viajantes em 2022.

O serviço da plataforma digital, criada em 2017, funciona da seguinte forma: ela junta um grupo de pessoas que divide o valor do fretamento de uma viagem, o que barateia os preços aos passageiros segundo a empresa. A experiência assemelha-se a de um site de compra de passagens, mas ao invés de adquirir o bilhete, o passageiro faz a reserva e aguarda a confirmação da viagem. Tudo é feito pelo aplicativo ou site da Buser. No momento da reserva, aparecem todos os detalhes referentes ao embarque, que acontecem em pontos mantidos pela plataforma fora das rodoviárias.

Com o modelo, a Buser calcula que a economia para o usuário é de 60% sobre do valor da concorrência. Um exemplo dado é o do trecho Fortaleza (CE) - Mossoró (RN), que sai por R$ 29,90 na Buser, mas custa o dobro (R$ 60,00) na concorrência.

Na operação a estratégia é se aliar a empresas pequenas e médias de ônibus, que dispõem de todas as licenças necessárias, de acordo com a Buser.

“Trata-se de um modelo ainda novo no País, que de fato está revolucionando o mercado de viagens rodoviárias, tanto pela questão do preço quanto pela experiência que proporcionamos. Nosso objetivo é unicamente beneficiar a população, tornando o transporte mais acessível", coloca Marcelo Vasconcellos, cofundador da empresa.

O lançamento faz parte de plano de expansão da Buser no Nordeste. Como parte da estratégia para conquistar novos mercados, a plataforma distribui cupons nas redes sociais, site e aplicativo, com direito à primeira viagem grátis.

“Muitos brasileiros vão optar por fazer viagens dentro do Brasil. Sabemos que o setor turístico vem crescendo bastante no Ceará nos últimos meses. Com o avanço da vacinação, a expectativa é de que os turistas procurem o Estado ainda com mais intensidade”, analisa também o diretor de Operações da Buser, Thiago Zanetti.

Fundada em 2017, a Buser promoveu, nos três primeiros anos de atividade, o fretamento colaborativo com uma plataforma para conectar viajantes a empresas de ônibus na qual os passageiros dividem a conta final do fretamento.

Nos últimos meses, a startup evoluiu, passando a ser uma plataforma de mobilidade coletiva multisserviços, atuando também como marketplace de passagens, em parceria com grandes companhias, e agora com o Buser Encomendas. A Buser conta com mais de 400 parceiros (entre fretadores e viações maiores), utilizando aproximadamente 1.200 ônibus. A startup já conta com mais de 4 milhões de pessoas em sua plataforma digital.

A lista das rotas ofertadas no Ceará

Açu (RN) - Fortaleza (CE)

Fortaleza (CE) - Açu (RN)

Fortaleza (CE) - João Pessoa (PB)

Fortaleza (CE) - Mossoró (RN)

Fortaleza (CE) - Natal (RN)

Fortaleza (CE) - Piripiri (PI)

Fortaleza (CE) - Recife (PE)

Fortaleza (CE) - Teresina (PI)

João Pessoa (PB) - Fortaleza (CE)

Mossoró (RN) - Fortaleza (CE)

Natal (RN) - Fortaleza (CE)

Piripiri (PI) - Fortaleza (CE)

Piripiri (PI) - Sobral (CE)

Recife (PE) - Fortaleza (CE)

Sobral (CE) - Piripiri (PI)

Sobral (CE) - Teresina (PI)

Teresina (PI) - Fortaleza (CE)

Teresina (PI) - Sobral (CE)

*As saídas são diárias, a partir de pontos de embarque e desembarque estruturados para a operação, fora das rodoviárias.

