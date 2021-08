Mercedes-Benz anuncia que vai produzir ônibus elétrico no Brasil

No empate em 1 a 1 contra o Flamengo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi a terceira partida do volante William Oliveira pelo elenco principal do Ceará, a segunda como titular, após um longo período fora de campo. Em entrevista coletiva divulgada nesta quarta-feira, 25, o atleta alvinegro falou da sensação de voltar a ter uma sequência no clube.



“A sensação é uma das melhores possíveis, até porque jogador de futebol quer estar dentro de campo ajudando a equipe e os companheiros. Então, eu fico muito feliz e tenho certeza de que sempre vou dar o meu melhor ajudando a equipe. Fiquei bastante tempo fora sim, fiquei muito triste, mas fiquei feliz com todo apoio da comissão técnica, de todos os funcionários do clube, da minha família, que sempre me apoiou, e agora estou de volta”, disse o volante.

Sobre o desempenho do Vovô diante do Flamengo, no empate em 1 a 1, William Oliveira afirmou estar feliz com a sua participação na partida e orgulhoso do futebol apresentado pela equipe cearense contra o Rubro-Negro.

“Eu estou muito feliz de participar do jogo contra o Flamengo, uma das melhores equipes do Brasil, e poder jogar de igual para igual, apesar do empate. Mas poderíamos até sair com os três pontos, infelizmente não saímos, porém o mais importante é que jogamos de igual para igual com uma das melhores equipes do Brasil”, relatou Oliveira.

Sobre o próximo adversário do Ceará, o América-MG, o volante alvinegro respondeu sobre o horário do confronto que acontecerá às 11 horas do domingo, 29, no Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Nós temos que nos adaptar a qualquer horário. Não por questão de gostar, mas é o horário que nós temos que jogar e nós vamos lá para dar o nosso melhor, respeitando a equipe adversária, mas vamos lá (no Independência) buscar os três pontos”, afirmou o William.

