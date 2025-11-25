PM apreende bloqueador de sinal e ferramenta para arrombar motos

PM apreende armas, bloqueador de sinal e ferramenta para arrombar motos em CascavelDenúncias anônimas apontavam que homens armados, supostamente relacionados a uma facção criminosa, estavam escondidos em em um dúplex na região. Um suspeito fugiu
Três arrmas de fogo, munições de diferentes calibres e diversas ferramentas foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira, 24, no bairro Alto Luminoso, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Entre os equipamentos apreendidos, estava um bloqueador de sinal e ferramenta para arrombar ignições de motocicletas.
As apreensões ocorreram após denúncias de homens armados, supostamente ligados a uma facção criminosa.
De acordo com as informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), as denúncias anônimas, recolhidas durante o patrulhamento, apontavam que os supostos integrantes de uma organização criminosa estavam escondidos em um duplex na região.
Um homem não identificado, que estava no portão lateral, fugiu pulando o muro dos fundos da residência quando as viaturas se aproximaram do endereço indicado.
Segundo a PMCE, os policiais teriam percebido que a porta da cozinha estava aberta e viram um acessório para arma de fogo sobre o balcão. Ao entrar no imóvel, os agentes localizaram e apreenderam os seguintes itens:
- uma espingarda calibre 12;
- duas pistolas de calibres distintos;
- diversas munições;
- estojos deflagrados;
- carregadores;
- duas placas de veículo;
- cartões;
- documentos;
- uma balança de precisão;
- um bloqueador de sinal com antenas;
- um detector multifuncional;
- um celular e
- uma ferramenta utilizada para arrombar ignições de motocicletas.
Todos os objetos apreendidos foram levados à Delegacia Plantonista de Aquiraz, onde foi lavrado o procedimento cabível.