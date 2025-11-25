Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PM apreende bloqueador de sinal e ferramenta para arrombar motos

PM apreende armas, bloqueador de sinal e ferramenta para arrombar motos em Cascavel

Denúncias anônimas apontavam que homens armados, supostamente relacionados a uma facção criminosa, estavam escondidos em em um dúplex na região. Um suspeito fugiu
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Três arrmas de fogo, munições de diferentes calibres e diversas ferramentas foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira, 24, no bairro Alto Luminoso, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Entre os equipamentos apreendidos, estava um bloqueador de sinal e ferramenta para arrombar ignições de motocicletas. 

As apreensões ocorreram após denúncias de homens armados, supostamente ligados a uma facção criminosa.

LEIA MAIS | Mulher é presa por fingir ser integrante de facção para expulsar a mãe de casa em Sobral

De acordo com as informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), as denúncias anônimas, recolhidas durante o patrulhamento, apontavam que os supostos integrantes de uma organização criminosa estavam escondidos em um duplex na região.

Um homem não identificado, que estava no portão lateral, fugiu pulando o muro dos fundos da residência quando as viaturas se aproximaram do endereço indicado.

Leia mais

Segundo a PMCE, os policiais teriam percebido que a porta da cozinha estava aberta e viram um acessório para arma de fogo sobre o balcão. Ao entrar no imóvel, os agentes localizaram e apreenderam os seguintes itens:

  • uma espingarda calibre 12;
  • duas pistolas de calibres distintos;
  • diversas munições;
  • estojos deflagrados;
  • carregadores;
  • duas placas de veículo;
  • cartões;
  • documentos;
  • uma balança de precisão;
  • um bloqueador de sinal com antenas;
  • um detector multifuncional;
  • um celular e
  • uma ferramenta utilizada para arrombar ignições de motocicletas.

Todos os objetos apreendidos foram levados à Delegacia Plantonista de Aquiraz, onde foi lavrado o procedimento cabível.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar