PM apreende bloqueador de sinal e ferramenta para arrombar motos

Um homem não identificado fugiu quando as viaturas se aproximaram da residência onde as armas foram apreendidas / Crédito: Reprodução/ PMCE

Três arrmas de fogo, munições de diferentes calibres e diversas ferramentas foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira, 24, no bairro Alto Luminoso, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Entre os equipamentos apreendidos, estava um bloqueador de sinal e ferramenta para arrombar ignições de motocicletas. As apreensões ocorreram após denúncias de homens armados, supostamente ligados a uma facção criminosa.