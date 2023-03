Buraco usado como esconderijo é encontrado por policiais em Cascavel

Policiais civis descobriram e desativaram um local utilizado como esconderijo por suspeitos de homicídio durante ação na manhã dessa quarta-feira, 1º de março, no município de Cascavel, há 62,9 km de Fortaleza. Dois homens foram presos e drogas, munições e dinheiro foram apreendidos.



Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), um buraco com cerca de 2 metros de profundidade, com uma escada, foi encontrado em um terreno na localidade de Camurim, onde policiais cumpriam mandados de prisão contra dois homens.

A estrutura seria utilizada pelos suspeitos como esconderijo da Polícia e de rivais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mesmo terreno, onde uma casa estava em construção, foram encontrados documentos, dinheiro, drogas e munições. Policiais continuam conduzindo as investigações no local.



Sobre o assunto Mulher morre em tiroteio em Cascavel, no Ceará, neste domingo, 29

Homem é preso e adolescente apreendido por posse de armas, drogas e munições em Cascavel

Estudantes de Cascavel vencem prêmio nacional com projeto de combate às arboviroses

Cascavel: obra de delegacia que dura cinco anos mudará de construtora pela 2ª vez

Suspeita de integrar organização criminosa é presa em Cascavel

Tags