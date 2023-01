Cascavel: obra de delegacia que dura cinco anos mudará de construtora pela 2ª vez

O prédio que deve abrigar a Delegacia Metropolitana de Cascavel, município localizado a 62,9 km de Fortaleza, está com as obras paralisadas. O equipamento vem sendo construído desde 2017 e tinha prazo de inauguração no mesmo ano. No entanto, duas construtoras já ficaram responsáveis pela obra e não concluíram os trabalhos. Enquanto não é finalizado, o imóvel é depredado e utilizado de maneira indevida.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), houve descumprimento contratual por parte da empresa contratada para realizar o serviço em julho de 2020, a Korp Empreendimento. O contrato, que determinava a conclusão da obra em seis meses, foi prorrogado três vezes e depois rescindido em setembro de 2022.

"Está tramitando um novo processo licitatório para conclusão da obra", diz a nota da pasta. A nova licitação ainda não foi lançada. Esta será a terceira licitação feita para a construção da delegacia. Na primeira, a vencedora foi a Construtora Tecnos Nordeste LTDA. Depois de mais de um ano, o contrato também foi encerrado. O POVO procurou o governo do Estado em 2019 sobre o assunto, recebendo a resposta de que a construtora não tinha condições de concluir a obra.

A primeira licitação previa o orçamento de R$ 1.195.504,52, mas teve acréscimo de R$ 99.791,22 e ficou estimada em R$ 1.295.295,74. Foram pagos R$ 517.053,18 para o trabalho realizado pela Tecnos Nordeste, segundo dados do Ceará Transparente.

Já para a Korp Empreendimento, foram pagos R$ 459.032,26 do orçamento de R$ 1.270.447,67 para a conclusão da obra.

Prédio onde deveria funcionar Delegacia Metropolitana de Cascavel é "usado como banheiro", diz morador (Foto: WhatsApp O POVO)



Prédio inacabado causa problemas para a vizinhança

Francisco Xavier Ciríaco, morador das proximidades do prédio, afirma que o local é constantemente depredado e utilizado “como banheiro” por pessoas em situação de vulnerabilidade. “A obra está muito adiantada, mas falta um bocado de coisa, precisa concluir”, afirma.

O morador relata que no fim de 2022 o tapume colocado para proteger a obra caiu e não foi substituído, deixando o prédio exposto. Ele conta que residentes das proximidades começaram a colocar entulho em frente ao local. Além disso, Francisco não avista mais vigias e, segundo ele, partes da estrutura, como os vidros de janelas, foram roubados. “O estado da obra é um caos total e absoluto. É injustificável”, diz.

Delegacia funciona em imóvel alugado

A delegacia de Cascavel funciona em um imóvel alugado no centro do município. De acordo com o portal da transparência do Estado, o aluguel custa R$ 3.734,58, já tendo sido despendidos R$ 119.950,90 desde 2019. O contrato deveria ser finalizado em 31 de março de 2022, mas foi prorrogado e tem novo prazo final em março de 2023.

Apesar de considerar o espaço atual satisfatório, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpol) e deputado estadual Tony Brito (União Brasil) diz esperar que a obra seja concluída para que “o Estado dê condições pros profissionais exercerem suas funções''.

“Desde que o projeto dessa delegacia começou, em 2017, houve evolução tanto do crescimento da população como do crime das facções criminosas. O prédio construído precisa se adequar a esse novo parâmetro, aumentar a capacidade”, afirma.

