Suspeita de integrar organização criminosa é presa em Cascavel

A suspeita foi localizada no bairro Centro

Outra suspeita de integrar uma organização criminosa foi presa, nessa segunda-feira, 26, durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A captura ocorreu no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.



Após as equipes policiais obterem informações sobre a localização da suspeita, identificada como Danyele da Silva, de 20 anos, que estava foragida, deram início às buscas. A suspeita foi localizada no bairro Centro. Um mandado de prisão preventiva em desfavor de Danyele, pelo crime de integrar organização criminosa, foi cumprido.



Conforme as investigações policiais, a suspeita atuava em colaboração com Dyego Mendes da Silva, de 25 anos, conhecido como “Dyego Cego”, um dos homens apontados como integrante do grupo, que também já havia sido preso.



A investigação teve início com a prisão, no último dia 19 de dezembro, de um indivíduo suspeito de chefiar um grupo criminoso que atuava no município de Cascavel. A prisão foi realizada em um shopping de Fortaleza.



Ao todo, sete mandados de prisão preventiva já foram cumpridos desde o último domingo, 25, quando os trabalhos foram iniciados. A operação é realizada com o apoio de equipes do Núcleo da Delegacia Metropolitana de Cascavel e do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) da Polícia Civil.



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Cascavel: (85) 3334 3591



