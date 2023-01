Mulher morre em tiroteio em Cascavel, no Ceará, neste domingo, 29

Vítima, que ainda não foi identificada, morreu no local do crime, não chegando a ser socorrida

Uma mulher foi morta em uma rua do Parque Urupês, no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime ocorreu neste domingo, 29. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a vítima ainda não foi identificada.

Segundo nota do órgão, a mulher foi atingida por disparos de arma de fogo durante uma troca de tiros que acontecia na rua. Ela não chegou a ser socorrida e morreu no local.

O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Aquiraz, também na RMF. A Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado foram ao local colher informações para a investigação.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Aquiraz: (85) 3101 2816



