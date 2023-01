Estudantes de Cascavel vencem prêmio nacional com projeto de combate às arboviroses

Quando colocadas em contato com a água parada, as cápsulas desenvolvidas pelos alunos liberam gradualmente compostos capazes de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti

Uma equipe cearense, formada por três alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública, venceu a 9ª edição do Solve For Tomorrow Brasil, uma iniciativa global de Cidadania Corporativa da Samsung. A vitória foi conquistada pelos estudantes da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Marconi Coelho Reis, em Cascavel, com um projeto de combate às arboviroses por meio de cápsulas biodegradáveis.

Quando colocadas em contato com a água parada, as cápsulas liberam gradualmente compostos capazes de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Intitulado "Arbocaps", o protótipo desenvolvido pelos alunos ficou em primeiro lugar entre os três vencedores nacionais, que foram definidos por uma banca composta por representantes da Samsung; do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), que é responsável pela coordenação geral do programa; e por especialistas de universidades e profissionais nas áreas de educação, ciências e tecnologia.

Além de inovadoras e sustentáveis, as cápsulas são de fácil aplicação, têm alta fidelidade e baixo custo, pois são produzidas a partir de plantas típicas da região de Cascavel, como pinhão roxo e a resina do cajueiro, que têm ação inseticida.

Cada cápsula tem um valor de R$ 0,36 centavos, que equivale a 95% menos custo em relação aos inseticidas comuns.

Histórico cearense na premiação

O Solve for Tomorrow é conhecido por incentivar alunos e professores de escolas públicas a desenvolverem projetos inovadores para solucionar problemas e demandas da vida real por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).



A iniciativa ocorre no Brasil desde 2014 e, na 9ª edição, teve uma programação diversa composta por webinars, workshops e mentorias para ajudar os participantes a alcançarem seus objetivos aplicando possíveis melhorias a seus projetos.

No total, a iniciativa já envolveu mais de 168.559 estudantes, 36.420 professores e 6.049 escolas públicas. E em 2022, registrou um aumento de 65% no número de alunos inscritos, em comparação ao ano anterior.



No Ceará, as escolas participantes têm um histórico relevante no Solve For Tomorrow Brasil, com projetos que, na maioria das edições, destacam-se como finalistas e, no caso de 2022, também como vencedores.



Em 2016, na 3ª edição do programa, um dos projetos mais votados pelo Júri Popular era do município de Granja, a 332,3 km de Fortaleza. O mesmo aconteceu nos anos de 2019 e 2020, com escolas de Cascavel, e em 2021, com uma escola de Crateús.

