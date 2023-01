Homem é preso e adolescente apreendido por posse de armas, drogas e munições em Cascavel

Uma operação realizada no bairro Sítio Tanques, em Cascavel, a 62,9 km de Fortaleza, resultou na apreensão de um adolescente e na prisão em flagrante de um homem de 20 anos nesta quarta-feira, 25. Eles tinham posse de mais de dois quilos de entorpecentes, três armas de fogo e dezenas de munições.

Os investigadores da Delegacia Municipal de Cascavel se dirigiram a campo para cumprir uma ordem judicial que previa a prisão preventiva de Francisco Ronald Silva dos Santos, de 20 anos, por envolvimento em um duplo homicídio que ocorreu em agosto do ano passado na cidade.

Com a ordem em mãos, os policiais foram até o local onde estava o suspeito. Lá, Ronald estava junto a um adolescente de 16 anos, em posse de dois revólveres, uma pistola, 83 munições de diversos calibres e mais de dois quilos de crack. Além disso, utensílios para a comercialização dos entorpecentes, celulares e uma quantia em dinheiro foram confiscados.

Diante dos fatos, eles foram encaminhados à unidade policial, onde Francisco Ronald foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores e ainda, um mandado de prisão foi cumprido contra ele. Ao adolescente, a polícia redigiu ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Cascavel: (85) 3334-3591



