Doca, o número 2 do CV que driblou a maior e mais letal operação policial da história do Brasil

Reprodução O Disque Denúncia do Rio está oferecendo R$ 100 mil para quem tiver informações sobre Doca André Lyra de Oliveira, o Lápis, estava na comunidade do Quitungo, no bairro Brás de Pina, zona norte do Rio, quando dois homens atiraram contra ele. Lápis morreu ali, por volta das três da manhã do dia 16 de setembro de 2021.

As ordens para executar o crime, segundo a polícia, partiram de Edgar Alves de Andrade, o Doca, principal líder do Comando Vermelho (CV) em liberdade — na hierarquia, ele está abaixo apenas de Marcinho VP e Fernandinho Beira-Mar, ambos presos em penitenciárias federais. Doca era o principal alvo da Operação Contenção, realizada pelas polícias fluminenses na terça-feira (28/10) nos complexos do Alemão e da Penha e considerada a mais letal da história no país. Ele, no entanto, conseguiu escapar. Com mandado de prisão preventiva decretado antes da operação, Doca era um dos alvos das polícias fluminenses.

Segundo Victor Santos, secretário de Segurança Pública do Rio, o criminoso usou "soldados" do tráfico para fazer uma barreira e escapar da operação. O Disque Denúncia do Rio oferece R$ 100 mil para quem tiver informações sobre ele. "O Doca, nós não conseguimos pegar nesse primeiro momento porque é uma estratégia que eles fazem. Ele bota os soldados como mais uma barreira para poder facilitar a sua prisão, a gente tem toda essa dificuldade", afirmou Santos, em entrevista à GloboNews. Segundo consta em sua ficha criminal, Doca nasceu em 1970 em Caiçara — há divergências em registros das próprias autoridades se sua origem é Caiçara no Rio Grande do Sul ou Caiçara na Paraíba.

Ele entrou para o crime há pelo menos 20 anos. Em 2007, foi preso em flagrante por porte de arma e tráfico de drogas, na vila da Penha, zona norte da capital fluminense. Relatou aos policiais, à época, que era militar. Anos depois, teve progressão de pena e foi para o semiaberto. Nas ruas, foragido, Doca assumiu um papel importante na organização criminosa. Não era apenas mais um membro. Com papel de liderança, passou a gerenciar os recursos da facção, principalmente na região da Vila da Penha, e a orquestrar ordens de ações — como aquela que matou André Lyra de Andrade.

Doca tinha um motivo para querer André Lyra morto: disputa territorial na zona norte. Nos últimos anos, as milícias e o Comando Vermelho aumentaram suas disputas. Em 2020, o Terceiro Comando da Capital (TCP) havia fechado parceria com a milícia da comunidade do Quitungo — área de interesse do CV—, que andava enfraquecida, para vender drogas por lá de forma velada. A comunidade fica a poucos quilômetros do Complexo da Penha. Em março de 2020, alguns membros do TCP provocaram o CV: gravaram vídeos de dentro da Vila Cruzeiro, na Penha. Meses depois, em outubro, a provocação virou ataques em áreas do Complexo da Penha. O CV revidou e divulgou em redes sociais prêmios para quem matasse os rivais daquela região. Lápis foi um desses alvos.