Operação policial resulta na captura de 16 pessoas no Ceará

Operação foi realizada pela Polícia Civil, mas contou com apoio de orgãos como a Polícia Militar / Crédito: Divulgação

Uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), realizada na manhã desta quinta-feira, 30, resultou no cumprimento de 80 mandados de busca e apreensão e na captura de 16 pessoas. Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ações ocorreram em cerca de 17 municípios cearenses.



Denominada "Operação Integrada AIS 19”, ofensiva visa "combater o tráfico de drogas e à posse irregular de arma de fogo em cidades que compõem a Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19)" do Estado.

Entre os 16 indivíduos capturados, dois foram por cumprimento de mandados de prisão, sendo um deles por homicídio e outro por estupro. Os outros 14 foram detidos por "flagrante de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador". Foram apreendidos na operação: veículos adulterados (entre eles um de luxo), cinco armas de fogo, 97 munições e R$ 30 mil em espécie. Além disso, a polícia também apreendeu 1,871 kg de cocaína, 4,309 kg de maconha e 5,105 kg de crack, totalizando 11,285 quilos de drogas. Em um dos imóveis alvos da operação, os agentes identificaram um QR-Code de chave Pix que seria utilizado pelos criminosos para facilitar o comércio dos entorpecentes. Local servia especificamente para guardar o dinheiro das ações criminosas, segundo aponta investigações.