Operação policial resulta na captura de 16 pessoas no Ceará

Ações ocorreram em cerca de 17 municípios cearenses. Durante a ofensiva houve a apreensão de 11,285 quilos de drogas e veículos adulterados
Atualizado às Autor Gabriela Almeida
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), realizada na manhã desta quinta-feira, 30, resultou no cumprimento de 80 mandados de busca e apreensão e na captura de 16 pessoas. Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ações ocorreram em cerca de 17 municípios cearenses. 

Leia também | Presos membros do TCP acusados de expulsar moradores em residencial no José Walter

Denominada "Operação Integrada AIS 19”, ofensiva visa "combater o tráfico de drogas e à posse irregular de arma de fogo em cidades que compõem a Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19)" do Estado.

Entre os 16 indivíduos capturados, dois foram por cumprimento de mandados de prisão, sendo um deles por homicídio e outro por estupro. Os outros 14 foram detidos por "flagrante de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador".

Foram apreendidos na operação: veículos adulterados (entre eles um de luxo), cinco armas de fogo, 97 munições e R$ 30 mil em espécie. Além disso, a polícia também apreendeu 1,871 kg de cocaína, 4,309 kg de maconha e 5,105 kg de crack, totalizando 11,285 quilos de drogas. 

Em um dos imóveis alvos da operação, os agentes identificaram um QR-Code de chave Pix que seria utilizado pelos criminosos para facilitar o comércio dos entorpecentes. Local servia especificamente para guardar o dinheiro das ações criminosas, segundo aponta investigações. 

Mandados foram cumpridos em: Aurora, Barro, Milagres, Abaiara, Brejo Santo, Penaforte, Jati, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Juazeiro do Norte, Crato, Farias Brito, Mauriti, Salitre, Campos Sales e Barbalha. 

A Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte e a 2ª Seccional do Interior Sul coordenaram a ofensiva. Operação teve ainda o apoio de orgãos como: Polícia Militar do Ceará (PMCE), Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer) da SSPDS, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte: (88) 2113-0544
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

