Por que polícia do Rio ainda não divulgou lista de mortos e presos na operação contra o CV

Ricardo Moraes/Reuters Corpos estariam com marcas de tortura, segundo defensora pública As autoridades do Rio de Janeiro não divulgaram, até o momento, os nomes de 117 mortos e dos 113 detidos na megaoperação contra o Comando Vermelho, a ação policial mais letal da história do Brasil. Oficialmente, os únicos nomes divulgados foram os dos quatro policiais que morreram na operação:

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita);

Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);

Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos, 3º sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope);

Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope. "Meu filho era amor, meu filho era sorriso. Os bandidos encurralaram ele, assim como o delegado. Aquele infeliz do [governador do Rio] Cláudio Castro sabia que os policiais não tinham condição de encarar o CV. Meu filho só tinha 40 dias de corporação", lamentou a mãe de Rodrigo, Débora Velloso Cabral, no enterro do policial na quarta-feira, segundo o registro do jornal O Globo. A operação provocou críticas de movimentos de direitos humanos, que classificam a ação no Rio como uma chacina e questionam sua eficácia como política de segurança. O grande número de mortos também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas. Na madrugada de terça para quarta-feira, moradores do Complexo da Penha levaram dezenas de corpos para a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, uma das principais da região.

Os corpos foram retirados, em sua maioria, da mata, uma região conhecida como Pedreira, área de floresta no Complexo da Penha, e fizeram dobrar o total de mortos da operação até então. Ali, familiares iniciaram o reconhecimento de alguns corpos. Isabela Nascimento foi uma dessas pessoas. Madrinha de Jonatha Barreto da Silva, de 18 anos, ela afirmou ter ficado espantada com o estado em que encontrou o afilhado na Praça São Lucas.

"O meu afilhado não vai poder ter velório, vai ser caixão fechado por causa do estado dele", disse ela à BBC News Brasil, em frente ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Rio, na quarta-feira (29/10), onde ela e outros parentes aguardavam chamados para identificação e liberação dos corpos. "Ele é do Pará, veio para cá pequeno. A mãe dele é presidiária e ele não conhecia o pai", contou, explicando porque se considerava responsável por encontrá-lo e por enviar o corpo de volta ao Estado de origem do rapaz. Além de Isabela, a BBC News Brasil conversou com outros seis familiares de pessoas que morreram durante a operação, constituindo uma lista de 7 nomes:

Jonatha Barreto da Silva, de 18 anos

Fabian Alves Martins, de 22 anos

Luiz Carlos de Jesus Andrade, de 23 anos

Alessandro Alves da Silva, de 19 anos

Juan Souza Maciel, de 20 anos

Márcio da Silva de Jesus, 22 anos

