Espetáculo sobre São Francisco faz última apresentação em Canindé

Peça de São Francisco realizada em Canindé / Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira, 3, o espetáculo "Francisco: O Homem Santo" é representado pela última vez em Canindé, cidade a 118,60 km de Fortaleza. A performance, que traz a história do santo católico, é encenado ao ar livre e conta com elenco de peso, incluindo Letícia Sabatella e os cearenses André Ximenes, Ricardo Guilherme e Silvero Pereira. Ronaldo Agostinho, diretor da peça, contou ao O POVO sobre a importância do santo em meio a atualidade dos temas debatidos na obra.

Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio "São Francisco continua super atual, porque ele nos lembra coisas importantes que são muito contemporâneas, a nossa luta a favor do meio ambiente, a inclusão da mulher dentro de todas as instituições, respeito à natureza, compaixão, respeito à vida do ser humano", disse. O diretor citou a característica do teatro de se conectar diretamente com as emoções da plateia, que está muito presente na peça. Ele lembrou ainda da relação do santo com o povo de Canindé, muito retratada na obras.

O elenco de Francisco: O Homem Santo Interpretando Nossa Senhora dos Anjos, Leticia Sabatella comentou sobre sua devoção à São Francisco, e a felicidade de participar da obra no momento em que vive. "São Francisco me trazer aqui de volta, eu achei nesse momento do mundo, nesse momento da minha vida, eu achei muito significativo [...] Nesse trabalho que a gente tá fazendo, com esses valores franciscanos, com esse amor a São Francisco, é como encontrar um fortalecimento para enfrentar esses tempos, é como encontrar o antídoto, o bálsamo, o consolo, o acolhimento, a força também para a gente poder enfrentar todas as coisas que a gente tem para enfrentar", completou a atriz global. Responsável por interpretar o próprio Francisco de Assis, André Ximenes contou sobre seu processo de aprendizado para interpretar o personagem. O artista disse ter conversado com vários seguidores do santo para fazer sua própria versão do religioso.

"Francisco tinha esse olhar para o povo, esse povo esquecido inclusive pela igreja na época. Então ele fez com que a igreja reconheça a importância do olhar para essas pessoas, eu acho que é muito atual, independente da religião", completou. O evento acontece às 20 horas, próximo ao Convento de Santo Antônio, e tem, segundo a organização do evento, estimativa de atrair um grande público na localidade de Canindé. Impacto social Ao todo, 300 profissionais estão envolvidos diretamente na produção do espetáculo. O projeto conta também com a publicação do livro oficial da peça, impresso e digital.